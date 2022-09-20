РосЗМІ: в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до РФ

Окупанти у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" призначили дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії. Він має відбутися у період з 23 по 27 вересня. Про це, з посиланням на росЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"З метою забезпечення умов для реалізації учасниками референдуму свого права на участь у голосуванні та безпеці для учасників референдуму, членів комісій референдуму, спостерігачів, представників ЗМІ визначити дні голосування на референдумі з 23 по 27 вересня" , - заявив "голова народної ради "ЛНР" Денис Мірошниченко.

При цьому він додав, що на "референдум" винесуть таке запитання: Ви за входження "ЛНР" склад Росії на правах суб'єкта Росії?

У цей самий період планують провести "референдум" у "ДНР".

Крім того, видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ, повідомляє, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти мають намір також провести "референдуми" з 23 по 27 вересня.