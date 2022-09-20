В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію

В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію
Фото: zsu.gov.ua

В Україні чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію. Про це повідомив﻿ нардеп Олексій Гончаренко.

Рада прийняла законопроект, який передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію.

Законопроект прийнятий в цілому конституційною більшістю. За нього проголосував 331 депутат.

У чому суть закону і що змінюється?

В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.

Згідно з цим законопроектом, якщо дитина народилась уже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію, пояснив нардеп.

Зазначимо, що законопроект ще має підписати Володимир Зеленський.

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