В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію

В Україні чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію. Про це повідомив﻿ нардеп Олексій Гончаренко.

Рада прийняла законопроект, який передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію.

Законопроект прийнятий в цілому конституційною більшістю. За нього проголосував 331 депутат.

У чому суть закону і що змінюється?

В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.

Згідно з цим законопроектом, якщо дитина народилась уже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію, пояснив нардеп.

Зазначимо, що законопроект ще має підписати Володимир Зеленський.