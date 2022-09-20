ЗМI: у Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії і США

У Молдові на полігоні в Булбоаці 20 вересня розпочалися військові навчання "Вогняний щит-2022" за участі військових з Румунії та США, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання NewsMaker.

На навчаннях заплановані стрільби з різних видів зброї, включаючи артилерійські системи, та навчання виконання специфічних завдань, удосконалення навичок підрозділів та підвищення сумісності між арміями країн-партнерів у миротворчих місіях.

Заступник голови Генерального штабу Національної армії Молдови, полковник Серджіу Чиримпей підкреслив, що "Вогняний щит-2022" важливий, щоб забезпечити підготовку молдовських військ і дати їм можливість тренуватися разом з іноземними колегами.

У міністерстві оборони Молдови наголосили, що "Вогненний щит" є частиною плану підготовки Національної армії на 2022 рік.

Навчання проводяться щорічно з 2015 року.

Нагадаємо, на початку вересня від глави МЗС РФ Сергєя Лаврова пролунали заяви, що РФ готова "робити все" для захисту російськомовних в країні, та що Росія вважатиме нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх "миротворців" у Придністров’ї.

МЗС Молдови після цих заяв викликав тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові, а президентка Мая Санду назвала їх спробою дестабілізації.

Крім того, з липня Молдова потерпає від регулярних повідомлень про "замінування", всі вони виявляються неправдивими.