На деокупованих територіях відновлюють виплати пенсіонерам

Внаслідок вдалого контрнаступу ЗСУ нещодавно було звільнено частину територій України, які перебували під окупацією росії. Кабмін визначив додаткові можливості для жителів цих населених пунктів отримати пенсії, доставлення яких не могло відбуватися раніше, повідомляє Новое время.

Нині не всюди на звільнених територіях є електропостачання й зв’язок, а також не всюди відновили роботу банківські відділення та банкомати. Щоб пришвидшити нарахування пенсій та соціальної допомоги людям, що проживають на деокупованих територіях, Кабмін ухвалив рішення, відповідно до якого виплати від держави можна отримати готівкою.

Це передбачено змінами до постанови від 26.02.2022 р. № 162 Про особливості виплати та доставлення пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану, що ухвалив Уряд.

Відтепер мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Як отримати пенсію на деокупованих територіях готівкою

Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування відповідну заяву. У заяві потрібно вказати дату, місце подання, посаду, ім'я та прізвище особи, яка її прийняла. Соціальна інформаційна платформа додала, що зробити це можна протягом трьох місяців з моменту деокупації.

Доставлятиме пенсії Укрпошта. Якщо компанія не зможе доїхати у певні населені пункти, то кошти будуть нараховуватися на рахунки пенсіонерів у Ощадбанку. Повідомляють, що як тільки Укрпошта зможе відновити роботу на цих територіях, банк одразу поверне кошти, і виплату пенсії отримувачу здійснять готівкою.

Наразі на звільненій Харківщині працює сервісний центр у місті Балаклія, розпочалось обслуговування громадян на віддаленому робочому місці у селищі Чкаловське Чугуївського району, йде робота над відновленням роботи у м. Ізюм. Про це повідомив Пенсійний фонд.

Також на частині деокупованих територій Харківської області встановили термінали Starlink від Ілона Маска. Голова правління ПФУ Євгеній Капінус зазначив, що саме завдяки цьому у всіх відновлених відділеннях вже надається повний спектр послуг Фонду.