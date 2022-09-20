Мосбіржа обвалилася після новин про псевдореферндуми в Україні

Індекс Мосбіржі 20 вересня впав нижче позначки в 2200 пунктів, більш ніж на 10% порівняно з закриттям торгів 19 вересня, повідомляє Новое время.

Обвал стався на новинах про проведення псевдореферендумів про «приєднання» до РФ на деяких тимчасово окупованих територіях України та внесення змін до Кримінального кодексу РФ, пов’язаних із мобілізацією та військовим становищем.

За даними на 15:09 індекс Мосбіржі опустився до 2172,31 пункту.

Як повідомляє Коммерсантъ, лідерами зниження стали: глобальні депозитарні розписки Тінькофф Груп (мінус 9,68%), акції НОВАТЕК (мінус 9,63%), Polymetal (мінус9,82%), Сургутнєфтєгаз (мінус 9,18%), Лукойл (мінус 9,03%).

На даний момент індекс відіграв падіння до 2284 пунктів.

Нижче за 2300 пунктів індекс Мосбіржі не опускався з кінця серпня цього року, нижче 2200 пунктів — з кінця 2017 року.