РосЗМІ: Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні

Президент Росії Володимир Путін може виступити 20 вересня з приводу так званих референдумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське видання РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента.

Виступ очікується до кінця дня. Співрозмовники видання зазначили, що не знають, що саме скаже Путін.

Також Telegram-канали повідомляють, що 20 вересня може виступити і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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