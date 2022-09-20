ОВА: наступ росіян на запорізькому напрямку зараз малоймовірний

Наступ російських окупантів на запорізькому напрямку найближчим часом малоймовірний, проте росіяни накопичили достатньо сил для утримання зайнятих рубежів, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Під час брифінгу 20 вересня він розповів, що після успішного контрнаступу україсньких військових у Харківській області армія РФ почала «досить часто» бити по системі енергопостачання у Запорізькій області. За його словами, у середньому окупанти обстрілюють регіон близько 100 разів на день, але «гарячих зіткнень» немає.

Старух заявив, що Запоріжжя — це дорога з Донецька до Херсонської області, тому в області постійно є певний контингент військ РФ, який може перекидатися на схід чи захід. Зараз ідуть дощі, що ускладнює будь-яку інтенсифікацію бойвих дій, додав він.

"Разом з тим, ворог накопичив достатні сили для утримання рубежів. У них, на жаль, був час, щоб облаштувати ешелоновану оборону протягом літа та кінця весни. Тому вони зосереджують свої зусилля саме на утриманні рубежів" , — сказав глава ОВА.

Упродовж останніх днів мер тимчасово захопленого росіянами Мелітополя повідомляв про серію потужних вибухів у місті. За його словами, вони прогриміли на аеродромі, також була спроба ліквідації колаборанта.