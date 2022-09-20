Андрющенко: у Маріуполі схопили підлітків, які співали Гімн України

У тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі загарбники заарештували підлітків, які нещодавно у центрі міста на площі Свободи у темний час доби заспівали Гімн України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті – бути" , — написав Андрющенко.

Він опублікував телесюжет ворожих ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.