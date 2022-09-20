Верещук: Росія викрала понад дві тисячі українських дітей

Російські окупанти незаконно вивезли з України понад дві тисячі дітей із початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук під час брифінгу за підсумками поїздки до Харківської області.

"Те, що нам відомо з джерел розвідки, ми говоримо про 2161 дитину. Це те, що нам відомо станом на 1 вересня" , - сказала Верещук.

Вона наголосила, що це діти, позбавлені батьківського піклування, а кількість викрадених дітей, які мають батьки, важко назвати. За її даними, Україна вже повернула 55 дітей.

Також Верещук повідомила, що Росія намагається оформити на частину українських дітей опікунство.