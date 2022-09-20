Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-25 та іранський дрон-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Херсонщині та дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині під вечір 20 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"20 вересня близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25".

Захисники додали, що ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який окупанти маркують як "Герань-2", збили на Миколаївщині близько 16:00.

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