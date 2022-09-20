Кулеба не зустрічатиметься з Лавровим у США, навіть, якщо той проситиме

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим у США, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російських пропагандистів з "РИА-Новости".

Кулеба заявив, що не хоче зустрічатись з Лавровим на Генасамблеї ООН.

Рішення залишиться таким же, навіть якщо російський міністр захоче зустрічі.

Зазначимо, одна з головних тем 77-ї сесії — розв'язана РФ війна проти України.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю, 16 вересня, ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі.