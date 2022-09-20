ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькому району

Російські окупанти у вівторок, 20 вересня, завдали ракетних ударів по Запорізькому району, повідомляє Новое время.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух написав у Telegram, що протягом години ракетних атак зазнали села Григорівка, Юліївка, Річне, смт Комишуваха. У Юліївці та Комишувасі зафіксували по три влучання. Попередньо, країна-терорист завдавала ударів ракетами С-300, дані про постраждалих і руйнування уточнюються.

20 вересня маріонетки Кремля в ОРДЛО, на захоплених територіях у Херсонській та Запорізькій областях оголосили, що збираються проводити псевдореферендуми про "приєднання" до країни-агресора Росії 23-27 вересня.