Президент Сербії пророкує "великий світовий конфлікт" через два місяці

Президент Сербії Александр Вучіч заговорив про "великий світовий конфлікт", який трапиться через два місяці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання RTS.

"Я припускаю, що від етапу "спеціальної військової операції" ми підходимо до великого військового конфлікту, і тепер питання про те, де проходять кордони" , - заявив Вучіч.

Президент заявив, що у найближчі 7-10 днів будуть ухвалені важливі рішення. А вже через місяць чи два місяці ситуація перейде у "великий світовий конфлікт".

"Подібного у нас не було з часів Другої світової війни" , - додав Вучіч.

Незабаром буде тільки ще більше ускладнення відносин між Заходом та Росією і Заходом та Китаєм.

Нагадаємо, що російські окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

Пізніше, у Білому домі заявили, що президент РФ Володимир Путін може готуватися до проведення мобілізації.