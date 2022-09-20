Верещук звернулася до українців на окупованих територіях

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців захоплених територій ігнорувати псевдореферендуми росіян, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону у вівторок, 20 вересня, Верещук закликала українців, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у так званих референдумах та повністю їх ігнорувати, допомагаючи тим самим ЗСУ і собі.

"Вони [окупанти] можуть заявляти все, що завгодно [щодо проведення "референдумів" про "приєднання" до РФ]. Для нас це не має жодного значення. А для них це посилення санкцій і збільшення військової допомоги для української армії" , — сказала вона.

20 вересня маріонетки Кремля в ОРДЛО оголосили дати своїх псевдореферендумів. Бойовики «Л/ДНР» заявили, що фейкове голосування пройде з 23 по 27 вересня. Підконтрольна Кремлю маріонеткова «влада» Херсонської області заявила про плани провести «референдум» про «входження» до складу Росії у ці ж дати. Псевдореферендум на 23−27 вересня окупанти запланували й у Запорізькій області.

Заяви пролунали невдовзі після стрімкого контрнаступу захисників України: 14 вересня в Міноборони повідомляли, що з 6 вересня (за тиждень) ЗСУ звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тис. кв. км лише в Харківській області.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав шантаж Росії щодо проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях страхом розгрому. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псевдореферендуми, які Росія намагається організувати на захоплених територіях, нічого не змінять. Світові лідери також заявили, що не визнають фейкові референдуми.