У Держдумі РФ заявили, що не оголошуватимуть загальну мобілізацію

У Росії не мають наміру починати загальну мобілізацію населення на тлі недавніх поправок до Кримінального кодексу РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови оборонного комітету Держдуми РФ Андрія Картаполова.

”Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент (президент РФ Володимир Путін – ред.) вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова та багато інших політик федерального рівня”, - заявив Картаполов.

За його словами, законопроект про внесення до Кримінального кодексу РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час", який підтримала сьогодні, 20 вересня, Держдума, не приймався під "спецоперацію", а для того, щоб "виконувати його довгий час".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії людей призивають на фронт під виглядом набору кандидатів у підрозділи матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.