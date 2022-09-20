РосЗМІ: звернення Путіна щодо псевдореферендумiв перенесено

Звернення президента Росії Володимира Путіна було перенесено на середу, 21 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Пропагандистські ресурси новин Russia Today і "Перший канал" видалили анонс трансляції.

Одіозний телеведучий Володимир Соловйов та головний редактор телеканалу RT та МІА "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян побічно підтвердили перенесення звернення господаря Кремля.

Джерело Forbes Russia в Адміністрації президента РФ відзначило, що звернення Путіна транслюватиметься 21 вересня, "коли прокинеться Далекий Схід".

Як повідомлялось, російські ЗМІ анонсували виступ президента Росії Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу о 20:00 20 вересня. Потім трансляцію було перенесено на 21:00. Очікувалося, що Путін може зробити заяву щодо "референдумів" про приєднання окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до РФ, а також оголосити мобілізацію.