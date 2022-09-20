Зеленський провів розмову з 42-м президентом США Біллом Клінтоном

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 20 вересня, заявив, що США могли б стати першою країною, яка підпише гарантії безпеки для України, повідомляє Новое время.

Під час спілкування з 42-м президентом США Біллом Клінтоном на The Clinton Global Initiative глава української держави нагадав, що нещодавно Україна разом із міжнародними експертами розробила рекомендації щодо гарантій безпеки, які могли б стати прикладом для інших країн, які поки що не в НАТО, але хочуть бути в безпеці.

Зеленський розповів, що Україна хоче, аби в коло країн-гарантів входили США, Велика Британія та країни ЄС.

"Документ дуже потужний. Нам потрібна підтримка політиків, а також приватного сектору, бо гарантії безпеки різні — від санкційних до фінансових, збройних, політичних… Я вважаю, дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною" , — додав президент України.

Офіс президента 13 вересня презентував перші рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Рекомендації розробляла експертна група на чолі з главою ОП Андрієм Єрмаком і 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Згідно з документом, в основну групу союзників та гарантів України можуть входити США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної Європи і Балтії, Центральної та Східної Європи.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна працює над договором щодо гарантій безпеки з міжнародними партнерами без участі Росії. Такі гарантії мають бути багатосторонніми та юридично зобов'язуючими.