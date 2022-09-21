Дощі відступлять, але не всюди: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 21 вересня ще буде дощовою, але опади відступлять зі східних та південних регіонів. При цьому в Карпатах очікується мокрий сніг, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно, у південній частині мінлива хмарність.

Часом невеликий дощ, у північних, вночі і у східних областях помірні дощі. Лише на півдні країни, вдень також в Луганській, Донецькій областях та в Дніпропетровській без істотних опадів.

Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с.

При цьому в карпатських горах очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +11 +14;

на заході вночі +4 +7, а вдень +11 +14 градусів;

у східних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +15 +17;

на півдні країни вночі +7 +10, а вдень +15 +18 градусів;

у центральних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +12 +14.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9 градусів, а вдень +12 +14.