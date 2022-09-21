Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати ворога
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 55 110 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 227 (+11) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 4 748 (+24) од.,
- артилерійських систем – 1340 (+17) од.,
- РСЗВ – 318 (+0) од.,
- засобів ППО ‒ 168 (+0) од.,
- літаків – 253 (+1) од.,
- вертольотів – 217 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.,
- крилатих ракет ‒ 239 (+1) од.,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23) од.,
- спеціальної техніки – 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.