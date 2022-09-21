Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати ворога

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати ворога
Фото: wikimedia.org

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 55 110 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 227 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 748 (+24) од.,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од.,
  • РСЗВ – 318 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од.,
  • літаків – 253 (+1) од.,
  • вертольотів – 217 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.,
  • крилатих ракет ‒ 239 (+1) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23) од.,
  • спеціальної техніки – 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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