Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати ворога

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 55 110 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 227 (+11) од.,

бойових броньованих машин ‒ 4 748 (+24) од.,

артилерійських систем – 1340 (+17) од.,

РСЗВ – 318 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 168 (+0) од.,

літаків – 253 (+1) од.,

вертольотів – 217 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.,

крилатих ракет ‒ 239 (+1) од.,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23) од.,

спеціальної техніки – 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.