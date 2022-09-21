В Ізюмі триває ексгумація: вилучено тіла 263 загиблих

У деокупованому Ізюмі на Харківщині продовжується ексгумація тіл. Усього, станом на 20 вересня з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла 2 дітей. Про це повідомляє﻿ поліція Харківської області.

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

"При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, у деяких зв'язані руки, маються колото-різані рани. Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені" , - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.