В Ізюмі триває ексгумація: вилучено тіла 263 загиблих

В Ізюмі триває ексгумація: вилучено тіла 263 загиблих
Фото: facebook.com/police.kharkov

У деокупованому Ізюмі на Харківщині продовжується ексгумація тіл. Усього, станом на 20 вересня з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла 2 дітей. Про це повідомляє﻿ поліція Харківської області.

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

"При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, у деяких зв'язані руки, маються колото-різані рани. Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

На зображенні може бути: 2 людини та на відкритому повітрі
Проводиться ексгумація тіл на Харківщині (фото: Поліція Харківської області)

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