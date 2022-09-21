Мін'юст США посилить роботу у сфері розшуку і конфіскації російських активів

Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що Міністерство юстиції США планує посилити роботу на напрямку розшуку та конфіскації клептократичних активів, пов’язаних з Росією, повідомляє Економічна правда.

За її словами, 20 вересня опублікована доповідь директора групи Міністерства юстиції США "KleptoCapture" Е.Адамса у рамках слухань на тему "Посилення тиску на Росію: розумні санкції, економічне державництво та подальші кроки" в сенатському Комітеті з питань банківської справи, житлового господарства та у справах міст.

Маркарова нагадала, що 2 березня 2022 року під егідою Міністерства юстиції США була створена група "KleptoCapture", яка включила представників різних правоохоронних органів США.

Основна мета групи – пошук клептократичних активів, пов’язаних з Росією, виявлення фактів ухиляння від запроваджених американських санкцій та експортного контролю, здійснення заходів з метою унеможливлення обходу американської санкційної політики.

У рамках доповіді було, зокрема, зазначено про внесення Мінюстом США низки законодавчих пропозицій, пов’язаних з покращенням діяльності по замороженню та вилученню клептократичних активів Росії, зокрема:

уможливлення передачі доходів від конфіскованої клептократичної власності до України для відшкодування шкоди, завданої російською агресією;

зменшення можливостей по обходу запроваджених санкцій та покращення діяльності з протистояння обходу санкційної політики;

розширення часових рамок у веденні справ, пов’язаних з виявленням клептократичних активів;

посилення міжнародної співпраці в питанні розшуку та конфіскації клептократичних активів;

застосування адміністративно-цивільного провадження про стягнення майна до нових типів активів.