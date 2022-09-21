Мобілізація в РФ: Литва підвищує рівень готовності сил реагування

У зв’язку з оголошенням у Росії часткової мобілізації Литва переведе свої сили швидкого реагування у режим підвищеної готовності.

Про це написав﻿ міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Оскільки військова мобілізація Росії буде проводитися і в Калінінградській області, тобто в нашому сусідстві, Литва не може просто дивитися. Наші сили реагування на надзвичайні ситуації підвищують рівень готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям" , - написав Анушаускас.

Він також заявив, що в Литві вивчається можливість збільшення підтримки для України.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації. За його словами, планується призвати тільки тих громадян, які зараз перебувають у запасі і хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також уточнив, що планується призвати 300 тис. резервістів.

У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив початок мобілізації протистоянням силам НАТО.