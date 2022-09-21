Мобілізація в РФ: Литва підвищує рівень готовності сил реагування
У зв’язку з оголошенням у Росії часткової мобілізації Литва переведе свої сили швидкого реагування у режим підвищеної готовності.
Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Оскільки військова мобілізація Росії буде проводитися і в Калінінградській області, тобто в нашому сусідстві, Литва не може просто дивитися. Наші сили реагування на надзвичайні ситуації підвищують рівень готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям", - написав Анушаускас.
Він також заявив, що в Литві вивчається можливість збільшення підтримки для України.
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації. За його словами, планується призвати тільки тих громадян, які зараз перебувають у запасі і хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також уточнив, що планується призвати 300 тис. резервістів.
У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив початок мобілізації протистоянням силам НАТО.