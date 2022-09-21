У Росії посилять охорону військкоматів – Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу серед пріоритетних завдань мобілізації назвав посилення охорони військкоматів і "пунктів збору громадян", щоб "протидіяти провокаціям", повідомляє Українська правда.
"Необхідно посилити заходи протидії провокаціям і протиправним діям, а також охорону ділянок оповіщення, пунктів прийому і збору громадян", - заявив він.
Шойгу додав, що мобілізовані матимуть статус контрактників, а співробітники оборонно-промислових підприємств отримають відстрочку.