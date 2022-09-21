У Тернополі повертають масковий режим через коронавірус

З 22 вересня у Тернополі знову запроваджується масковий режим через коронавірус. Носіння масок стає обов’язковим у громадських місцях, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 21 вересня, окрім іншого, вирішили: