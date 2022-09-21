У Тернополі повертають масковий режим через коронавірус

У Тернополі повертають масковий режим через коронавірус
Фото: Pixabay

З 22 вересня у Тернополі знову запроваджується масковий режим через коронавірус. Носіння масок стає обов’язковим у громадських місцях, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 21 вересня, окрім іншого, вирішили:

  • забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах;
  • забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори);
  • здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах);
  • під час богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду;
  • рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

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