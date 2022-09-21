Рада повернула акцизи на пальне

Верховна Рада ухвалила законопроект, яким повернули акцизи на пальне, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроект №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.

За даними нардепа, згідно з положеннями законопроекту повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/1000 літрів

дизель 100€/1000 літрів

біопаливо 100€/1000 літрів

газ 52 €/1000 літрів

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

За його словами, також зроблено пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період військового та надзвичайного стану.

Закон набирає чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів варто очікувати наприкінці вересня.

Усі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року, зазначив він.