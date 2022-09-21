Кулеба: Путін виявив крайню неповагу до глав Китаю та Туреччини

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба назвав оголошення главою Кремля Володимиром Путіна мобілізації у РФ проявом «крайньої неповаги» до країн, які закликали його до діалогу з Україною, повідомляє Новое время.

Про це він написав у середу, 21 вересня, у себе у Twitter.

За словами глави МЗС, в першу чергу йдеться про голову КНР Сі Цзіньпіна, президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і прем'єра Індії Нарендру Моді, яких російський диктатор запевняв під час саміту ШОС у Самарканді, що нібито прагне миру, але Україна не йде на переговори.

"Путін виявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та припинення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум’я війни, в якій він не має шансів перемогти" , — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 21 вересня, після скасованого напередодні звернення до громадян РФ, Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію».

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, він планує відправити на фронт ще 300 тисяч резервістів.

Після цього росіяни почали масово скуповувати квитки до інших країн, щоб уникнути участі у війні в Україні.