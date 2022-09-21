Байден розкритикував Путіна за ядерні погрози

Президент США Джо Байден рішуче розкритикував главу Кремля Володимира Путіна за ядерні погрози. Він нагадав, що такі заяви є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ Байдена під час Генасамблеї ООН.

"Сьогодні знову президент Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення режиму нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.), а тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві" , - заявив він.

Байден також назвав "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях України, бутафорськими. Він закликав країни допомогти Україні та не підтримувати російську збройну агресію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.