Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ
Прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що оголошена президентом РФ часткова мобілізація є свідченням провалу російського вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у спільній заяві Трасс і фон дер Ляєн за результатами їх зустрічі на полях Генасамблеї ООН.
Президентка Єврокомісії та прем’єрка Британії рішуче засудили дії Росії в Україні та погодилися, що оголошена Путіним часткова мобілізація є ознакою того, що вторгнення Росії провалюється.
"Це прояв слабкості" - заявили Трасс і фон дер Ляєн.
Вони відзначили мужність і хоробрість українського народу та підкреслили спільне зобов’язання підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно.
Вони також обговорили відносини Великої Британії з ЄС, включаючи енергетику, продовольчу безпеку та Протокол щодо Північної Ірландії.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав наказ про часткову мобілізацію в Росії актом відчаю.