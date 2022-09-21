У Держдумі депутат спробував пояснити, чому їх не мобілізують

Депутат Держдуми РФ від партії Єдина Росія Дмитро Вяткін спробував пояснити, чому парламентарі звільнені від призову. За його словами, звільнитись і піти воювати — найпростіше, повідомляє Новое время.

Про це пише російська служба BBC в Telegram.

"Іноді здається, що піти від розв’язання проблем ось тут (у залі Держдуми, — ред.) і написати заяву і піти на фронт — це, напевно, найлегше рішення. Але за кожним із нас, за всіма нашими партіями стоять громадяни, які живуть звичайним мирним життям" , — сказав Вяткін.

За його словами, сьогодні Росія живе у двох реальностях: фронтовій і мирній, де є свята та феєрверки, а «розважальні заклади повні людей».

"І тим не менше на нас лежить обов’язок і відповідальність, щоб донести важливість і критичність сьогоднішньої ситуації до кожного, з ким можемо поговорити, до кого ми можемо дотягнутися" , — додав єдинорос.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив, що підтримає проведення фіктивних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України.

Після цього в ефірі виступив глава міноборони РФ Сергій Шойгу, який заявив, що Росія веде війну не з Україною, а з «колективним Заходом». За словами Шойгу, для поповнення колосальних втрат ЗС РФ в Україні країна-агресор вирішила мобілізувати 300 тисяч росіян. Депутати Держдуми і члени Ради Федерації звільнені від мобілізації.