ФРС США знову підвищила ставку, щоб приборкати інфляцію

Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила ключову ставку на 0,75 в.п. до 3-3,25%. Це вже третє поспіль підвищення ставки із таким кроком, повідомляє Економічна правда.

Таке рішення ухвалили на засіданні 21 вересня, повідомляється на сайті регулятора.

"Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва. За останні місяці кількість робочих місць значно зросла, а рівень безробіття залишився низьким. Інфляція залишається високою, що відображає дисбаланс попиту та пропозиції, пов’язаний з пандемією, вищими цінами на продовольство та енергію, а також ширшим ціновим тиском" , - йдеться у заяві ФРС.

Американський регулятор також підкреслює, що війна Росії проти України "спричиняє величезні людські та економічні труднощі".

"Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність. ФРС дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків" , - підкреслили у ФРС.

ФРС також заявило, що прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків у довгостроковій перспективі.

На підтримку цих цілей регулятор вирішив підвищити ключову ставку до рівня 3-3,25%.

У ФРС вважають, що поточне підвищення буде доцільним.

"Крім того, регулятор продовжуватиме скорочувати свої запаси цінних паперів казначейства та боргових зобов’язань агентств і цінних паперів, забезпечених іпотечним забезпеченням агентств", - йдеться у заяві.

Окремо наголошується, що ФРС "рішуче прагне повернути інфляцію до цільового рівня в 2 відсотки".

ФРС буде готове скоригувати позицію щодо грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей. Оцінки ФРС враховуватимуть широкий спектр інформації, включаючи інформацію про охорону здоров'я, умови ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також фінансові та міжнародні події, резюмували в регуляторі.

Рішення стало досить очікуваним, раніше підвищення ставки на 75 б.п. очікували аналітики.