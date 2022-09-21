Звільнено захисників "Азовсталі" та голова патрульної поліції Маріуполя

Внаслідок обміну полоненими в Україну повернулися кілька захисників "Азовсталі", а також голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, повідомляє Ділова столиця.

Фото з'явилися у мережі.

Так, додому повернулася знаменита "пташка" із заводу "Азовсталь" — парамедик батальйону "Госпітальєри" Катерина Поліщук.

Крім того, звільнено захисника Маріуполя, контрактника Михайла Діанова, фото якого з металевою конструкцією на пораненій правій руці опублікував полк "Азов".

Також звільнено керівника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна.

Зазначається, що звільнено набагато більше за наших воїнів.

Як повідомлялось, 21 вересня з російського полону було випущено 10 громадян різних держав, які воювали у складі іноземного легіону Збройних Сил України.