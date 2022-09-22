КНДР готується спустити на воду нову ракетну субмарину, - аналітики

Північна Корея проводить підготовку до того, аби найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це свідчать супутникові знімки верфі Sinpo South Shipyard від 18 вересня, оприлюднені в дослідженні 38 north.

Аналітики наголошують, що на фото видно 6 барж і суден, які зібралися біля причалу будівельного цеху.

Уперше ознаки того, що КНДР будує принаймні один новий підводний човен помітили у 2016 році, а вже у 2019 з'явилося відео, на якому лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглядав субмарину особисто.

Цікаво, що про підводний човен до того моменту не було нічого відомо. Однак пізніше з'явилися дані, що він був побудований під "особливою увагою" диктатора. Судно мало "працювати" у водах біля східного узбережжя країни.

Ніхто раніше не описував системи озброєння цієї підводної субмарини та не розповідав, де і коли проходила її перевірка. Проте, аналітики припустили, що очевидні розміри нового судна вказують на здатність нести ракети.

Варто зазначити, що КНДР має великий підводний флот, але відомий лише один експериментальний підводний човен, здатний нести балістичну ракету.