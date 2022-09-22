Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі очікуються у всіх західних та північних областях, а також у частині центральних регіонів. На решті території буде суха погода, можлива мінлива хмарність.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +12 +14;

на заході вночі +6 +8, а вдень +12 +14 градусів;

у східних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +16 +18;

на півдні країни вночі +7 +9, а вдень +16 +18 градусів;

у центральних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +16.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде волого. Київ накриє дрібний дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с.

Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.