Україна повернула з полону 215 людей, зокрема і захисників "Азовсталі"

Україна повернула з полону 215 людей, зокрема і захисників "Азовсталі"
Фото: Facebook/СБУ

Україна повернула з російського полону 215 людей, серед яких 124 офіцери. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Нацгвардії, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, ТрО, Держприкордонслужби, Нацполіції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

Серед звільнених – командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук ("Пташка") та три вагітні жінки.

В рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області. Йдеться про вісім українських захисників, додав Зеленський.

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Президент пояснив, що 200 громадян України обміняли на Віктора Медведчука. 

"Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот. Вони вже в Україні", - повідомив Зеленський.﻿

Також зазначається, що п’ятеро командирів були звільнені шляхом обміну на 55 російських полонених. Як повідомив Зеленський, їх вдалося визволити завдяки домовленостям президентів України й Туреччини. Так, звільнені командири будуть перебувати у Туреччині під протекторатом президента Ердогана.

На зображенні може бути: 3 людини, борода та у приміщенні

Окрім того,  за посередництва Саудівської Аравії з полону повернулися десятеро іноземців. Зазначимо, що раніше ворог їм назначив довгий термін ув’язнення чи смертну кару.

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