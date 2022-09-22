Україна повернула з полону 215 людей, зокрема і захисників "Азовсталі"

Україна повернула з російського полону 215 людей, серед яких 124 офіцери. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Нацгвардії, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, ТрО, Держприкордонслужби, Нацполіції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

Серед звільнених – командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук ("Пташка") та три вагітні жінки.

В рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області. Йдеться про вісім українських захисників, додав Зеленський.

Президент пояснив, що 200 громадян України обміняли на Віктора Медведчука.

"Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот. Вони вже в Україні" , - повідомив Зеленський. ﻿

Також зазначається, що п’ятеро командирів були звільнені шляхом обміну на 55 російських полонених. Як повідомив Зеленський, їх вдалося визволити завдяки домовленостям президентів України й Туреччини. Так, звільнені командири будуть перебувати у Туреччині під протекторатом президента Ердогана.

⚡️Денис Прокопенко, командир "Азову", звернувся до всіх українців зі словами "Слава Україні!"



Герой сказав, що почувається добре і подякував Президенту і всій команді за визволення.#Azov #Azovstal pic.twitter.com/LREIe7YnLk — НГУ (@ng_ukraine) September 21, 2022

Окрім того, за посередництва Саудівської Аравії з полону повернулися десятеро іноземців. Зазначимо, що раніше ворог їм назначив довгий термін ув’язнення чи смертну кару.