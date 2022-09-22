В Україні вперше зʼявилась криптовалютна платіжна картка

Unex Bank спільно з компанією Mastercard та фінтех-стартапом Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати, повідомляє Економічна правда.

Weld card являє собою цифрову платіжну картку на базі Debit Mastercard, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money.

Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту.

Конвертація криптовалюти відбувається автоматично: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.

Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі планують додати криптовалюти bitcoin та altcoin.

"Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні" , – йдеться в релізі.

Користувачі weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того – знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати.

Варто зазначити, що при оплаті товарів та послуг карткою weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовується верифікація особи за допомогою Дія.Підпис.

Оформити картку weld можуть громадяни України старше 21 року.