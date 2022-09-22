Опитування: в Україні стало менше охочих мігрувати в США чи ЄС

За два роки кількість українців, готових виїхати на постійне проживання до США чи ЄС, знизилася у 4 рази і наразі становить 7%, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 7-13 вересня

"У жовтні 2020 року КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування, де серед іншого ставилося запитання "А якби вам зараз без умов надали громадянство США або ЄС, ви б поїхали для постійного проживання в ці країни?". На той момент 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон.

У вересні 2022 року ми повторно поставили це запитання… Частка тих, хто готовий виїхати жити до США/ЄС, знизилася в 4 рази – з 28% до 7%" , - йдеться у звіті. ﻿

Інфографіка КМІС

Водночас з 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США/ЄС.

Соціологи зазначають, що потрібно враховувати те, що близько 10% дорослих українців зараз закордоном як біженці.

Але, навіть якщо половина з них відповіли б "так" на це запитання (хоча нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріше за все, менше половини, – КМІС), то зниження еміграційних настроїв також було б значним – з 28% до близько 13%.

Не хотіли б виїжджати жити закордоном абсолютна більшість населення (90-92%) у всіх регіонах України.

Інфографіка КМІС

Також у всіх регіонах порівняно з 2020 роком стало значно менше тих, хто хотів би виїхати.

Соціологи зазначають: попри те, що більш молоді респонденти більшою мірою готові емігрувати, насправді серед усіх вікових категорій абсолютна більшість (не менше 84%) не хотіли б виїжджати жити до США/ЄС.

"Важливо також, що у всіх вікових категоріях простежується значне зниження готовності переїхати до США/ЄС порівняно з 2020 роком. Наприклад, у 2020 року практично половина (46%) молоді до 30 років хотіли б виїхати, зараз – 13%" , – підсумували у КМІС.

Інфографіка КМІС

Дослідження проходило з 7 по 13 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що в умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але вони підкреслюють, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.