В ОП пояснили, чому РФ погодилася обміняти полонених на Медведчука
Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, наскільки він важливий для Росії. Те, що раніше Кремль відкидав таку умову показує, що їх слова і дії різняться, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.
"Слова - це одне, а як все відбувається - трішки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії", - пояснив Тимошенко.
Кремль виключав обмін Медведчука
Зазначимо, що у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Після чого президент Володимир Зеленський запропонував РФ обміняти його на українських захисників.
На що відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив що Кремль не зацікавлений в такому обміні, оскільки Медведчук не громадянин РФ і це нібито "немає відношення до "спецоперації".
Нагадаємо, що Україна в рамках масштабного обміну повернула додому з російського полону 215 військових, зокрема "азовців". Серед звільнених воїнів є відомій всім українські захисники ті, хто пережив теракт в Оленівці. Натомість російській стороні передали зрадника України Віктора Медведчука та 55 окупантів.