Звільнені з російського полону британські військові прибули в Лондон

Звільнені з російського полону п'ятеро британських бійців вже повернулися на батьківщину. Їх літак приземлися в лондонському аеропорту Хітроу. Про це, з посиланням на The Guardian, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Британські військові вже зустрілися з рідними, які чекали їх в аеропорту.

Відомо, що з російського полону вдалося звільнити п'ятьох громадян Британії, а саме Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ - п'ятьох британців, одного марокканця, шведа, хорвата і двох американців.

Звільнення відбулося за посередництва Саудівської Аравії, а полонених відразу доставили літаком до Ер-Ріяду.