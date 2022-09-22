Санлікар: в Україні зафіксовано вже третій випадок віспи мавп

У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.

"Насправді ми в України зареєстрували третій випадок мавп'ячої віспи. Сьогодні був третій випадок", - сказав він.

Також Кузін розповів про стан хворих.

"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - додав він.

За даними Кузіна, хворі - це чоловіки віком від 25 до 35 років.

Як повідомлялось, 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.

19 вересня в Україні зареєстрували другий випадок зараження мавпою віспою. Пацієнт помітив висипку ще наприкінці серпня.