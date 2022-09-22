ОК "Південь": ЗСУ атакували командний пункт та колону РФ у Херсонській області

Українські сили атакували російський командний пункт у Новій Каховці та колону техніки РФ у районі села Львове у тимчасово окупованій Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування Південь у Facebook.

Повідомляється, що українськими підрозділами за ніч на 22 вересня було виконано понад 130 вогневих завдань.

В результаті було уражено командний пункт у Новій Каховці, пункт управління БПЛА у Бериславському районі, колону ворожої техніки поблизу села Львове, а також забезпечено щільний вогневий контроль навколо Каховського мосту.

Командування підтверджує знищення:

27 окупантів;

двох танків;

двох броньованих машин;

гаубиці 152 калібру Мста-Б.

Загалом за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 55 510 своїх військових, за минулу добу — 400. Також окупанти втратили понад 14 000 одиниць техніки.

ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області, заявляла в середині вересня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, на півдні України підрозділи російських окупаційних військ затиснуті між українськими силами оборони та правим берегом. Загарбникам запропонували здатися, перейшовши під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому.