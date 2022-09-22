Міністр оборони Італії прибув до України та зустрівся з Зеленським

Міністр оборони Італії прибув до України та зустрівся з Зеленським
Фото: president.gov.ua

Міністр обороні Італії Лоренцо Гуеріні прибув до України з робочим візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення глави держави.

"Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу", - зазначив Зеленський.

Зеленський подякував міністру за візит та підтримку України, не дивлячись на внутрішні питання в Італії. Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області. Це підтвердив також мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

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Фото: міністр оборони Італії побував в Ірпені (t.me/markushyn)

Нагадаємо, нещодавно Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі та президентом Латвії. Політики обговорили подальшу військову та фінансову підтримку України.

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