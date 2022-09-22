Блінкен: Путін зруйнував міжнародний порядок, це не повинно зійти йому з рук

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії проти України зруйнувала міжнародний порядок і диктатору Володимиру Путіну це не повинно зійти з рук, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Той самий міжнародний порядок, задля підтримки якого ми зібралися тут, руйнується на наших очах" , - сказав Блінкен під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Блінкен додав, що мобілізація Путіна та бажання підлити масла в вогонь демонструє його «крайню зневагу до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН та цієї Ради».

"Світ не може допустити, щоб це зійшло з рук президенту Путіну" , - сказав Блінкен.

Блінкен закликав Росію припинити брязкотіти ядерною зброєю, назвавши погрозу Путіна використати «всі системи зброї», доступні Росії, «загрозливішими, враховуючи намір Росії анексувати великі ділянки України найближчими днями».

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив, що підтримає проведення фіктивних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, а також погрожував ядерним ударом у разі «загрози територіальної цілісності» РФ.

Президент Володимир Зеленський у середу, 21 вересня, відреагував на ядерний шантаж Путіна. Він не вірить, що РФ застосує ядерну зброю, але додав, що заглянути в голову главі кремлівського режиму не можна і що "є ризики".