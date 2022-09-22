Боррель: Євросоюз розгляне запровадження нового пакету санкцій проти РФ

Європейська Рада планує розглянути запровадження нового пакету антиросійських санкцій. Зокрема, очікується розширення економічних обмежень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля на брифінгу.

За його словами, зараз Євросоюз бачить, що президент РФ Володимир Путін виявився "загнаним у кут" після успішного контрнаступу ЗСУ. Але замість того, щоб сісти за стіл переговорів, лідер країни-агресора продовжує завдавати ударів по Україні.

"Тому Європейська Рада вивчить новий пакет санкцій проти нового набору осіб. Я не можу зараз назвати їхні імена. Також Рада вивчить розширення економічних санкцій, націлених поки що більше на технологічну частину наших відносин з Росією" , - зазначив Боррель.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, Боррель анонсував екстрену зустріч глав МЗС Євросоюзу, на якій планувалося обговорити подальшу санкційну політику ЄС щодо Росії.