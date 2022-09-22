Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до армії, здаватися в полон

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до російської армії, здаватися в полон - Україна гарантує їм життя і вони не повернуться в РФ, якщо самі не забажають, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк повiдомив у Twitter.

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон.

Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження".

Подоляк наголосив, що за Женевською конвенцією, російські полонені не будуть видані РФ, якщо самі цього не захочуть.