Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до армії, здаватися в полон
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до російської армії, здаватися в полон - Україна гарантує їм життя і вони не повернуться в РФ, якщо самі не забажають, повідомляє Українська правда.
Про це Подоляк повiдомив у Twitter.
"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон.
Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження".
Подоляк наголосив, що за Женевською конвенцією, російські полонені не будуть видані РФ, якщо самі цього не захочуть.