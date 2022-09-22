Кадиров вкрай незадоволений вчорашнім обміном захисників Маріуполя

Кремлівська маріонетка в Чечні Рамзан Кадиров висловив обурення обміном полонених, який відбувся 21 вересня. Про це він написав у Telegram, повідомляє Новое время.

"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут… Я розумію, нагорі в Міноборони та ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців" , — написав Кадиров.

Його засмутило, що обмін пройшов «на українських умовах». Кадиров вважає, що тепер російські окупанти вважатимуть, що полонених брати не варто.

"Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в Азовсталь, викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок — не брати фашистів у полон" , — заявив кремлівський ставленик.

У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, з них 108 — бійці Азову. П’ять командирів із Азовсталі зараз перебувають у Туреччині. Також були звільнені десять іноземних захисників України, вони прибули у Саудівську Аравію.

П’ять командирів гарнізону Азовсталь обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука.