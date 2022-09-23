На окупованих територіях заявили про початок "референдумів"
На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей сьогодні, 23 вересня, розпочалися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії. Вони продовжаться до 27 вересня, повідомляє Слово і діло.
Місцеві "виборчі комісії" розпочали роботу о 8-й ранку. Крім того, дільниці для "голосування" відкрилися у Росії.
У "ДНР" та "ЛНР" на псевдореферендум винесли питання, чи підтримують місцеві жителі "входження республіки до складу Росії на правах суб'єкта РФ".
На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей питання звучить так: "Ви за вихід області зі складу України, утворення областю самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ?".