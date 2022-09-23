Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукових ракет майже на $1 млрд

Міністерство оборони США уклало з компанією Raytheon Missiles and Defense контракт на розробку для ВПС США гіперзвукових крилатих ракет. Сума операції склала понад 985 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал.

У повідомленні, яке опублікував Пентагон, наголошується, що контракт передбачає "проєктування, розробку та початкові постачання" відповідних ракет. Попередньо, роботи планується завершити до березня 2027 року.

Так, Raytheon отримав замовлення на Hypersonic Attack Cruise Missile, яке передбачає проєктування системи озброєння, розробку та початкове постачання.

HACM, який був розроблений спільно з Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів Пентагону, використовуватиме повітряну тягу для досягнення швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Це буде друга гіперзвукова ракета ВПС після ARRW від Lockheed, яка є гіперзвуковою зброєю, яка підіймається в атмосферу, а потім ковзає до своєї цілі. Офіційні особи ВПС зазначили, що HACM може використовуватися як на винищувачах, так і на бомбардувальниках.

Наразі у розробці перебувають щонайменше 8 гіперзвукових видів зброї.