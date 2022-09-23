СБУ опублікувала дані 390 зрадників-організаторів "референдуму" на Запоріжжі

Служба безпеки України перехопила документи окупантів та опублікувала﻿ дані понад 390 колаборантів, які погодилися "забезпечити правопорядок" під час псевдореферендуму в захопленій частині Запорізької області, повідомляє Українська правда.

"Співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані "територіальні вибіркові комісії" (в окупаваній Запорізькій області - ред.). Наразі ідентифіковано понад 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування" , - повідомили в СБУ.

Перелік колаборантів окупованої Запорізької області опублікований на сайті СБУ. Всього встановлено особи понад тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" заходів псевдоголосування. Серед них є підрозділи Росгвардії, воєнної поліції ЗС РФ та російського МНС.

Їм будуть допомагати зрадники, які увійшли до складу створеного окупантами так званого "головного управління МВС Запорізької області". Для контролю за учасниками "референдуму" Росія також намагається залучити мережу приватних охоронних фірм.

Зрадників планують притягнути до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України).