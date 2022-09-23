Подоляк: мобілізація в Росії супроводжується етнічними чистками
Непропорційна масова примусова мобілізація в національних республіках Росії – Бурятії та Якутії – це справжні етнічні чистки місцевого населення з боку Москви, повідомляє Ділова столиця.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Непропорційна масова примусова мобілізація в національних республіках Росії — Бурятії, Якутії — це справжні етнічні чистки місцевого населення з боку Москви. Народам РФ настав час згадати про національну гідність і не відправляти своїх дітей помирати на чужій війні", — написав Подоляк.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян із закликом чинити опір мобілізації.