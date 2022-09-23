ОК "Південь": Одесу атакували дронами-камікадзе

Сьогодні, 23 вересня, Одесу було атаковано дронами-камікадзе з моря, є жертва. Про це повідомляє﻿ ОК "Південь".

"Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Також один іранський безпілотник "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони, додали в ОК.

Раніше ЗМІ повідомляли про роботу ППО в Одесі та влучання ворожого дрона в АЗС, однак спікер Одеської ОВА Сергій Братчук спростував цю інформацію.